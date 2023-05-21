В Театре на Таганке состоится премьера спектакля "Черная курица"

Постановку создали на основе повести Антония Погорельского

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Театр на Таганке представит в воскресенье премьеру спектакля Александра Карпушина "Черная курица", созданного в жанре сторителлинга, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мир наш набирает какие-то страшные, гигантские скорости, и с каждым годом эти скорости все больше. Мы в этих скоростях теряемся. А в детстве у нас у каждого был такой маленький собственный мир, который мы не боялись придумывать, не боялись фантазировать. Не боялись создавать свою вселенную. И мы были открыты, и мы были счастливы. <…> Мы старались, чтобы наш спектакль получился про то, как важно не потерять этот маленький мир", - сказал ТАСС перед премьерой Карпушин.

Он признался, что является противником костюмированных детских спектаклей, когда для детей делают постановку "попроще". "Мне кажется, что детский спектакль должен быть с большей трогательностью и правдой", - пояснил режиссер.

Спектакль создан на основе повести Антония Погорельского "Черная курица, или Подземные жители". В театре его назвали семейным интерактивным представлением и анонсируют, что каждый зритель сможет принять участие в создании истории про приключения Алеши и курицы Чернушки в подземном царстве. "Какой будет концовка? Решать будут юные зрители!" - отметили в пресс-службе.

Занятые в спектакле артисты Надежда Флерова и Кирилл Янчевский сообщили, что при подготовке постановки рассказывали друг другу истории из детства. "Очень интересно было работать. Мы вспоминали детские истории, это было трогательно - слушать истории друг друга", - отметила в беседа с ТАСС Флерова. Как вспоминает актриса, будучи ребенком она смотрела много детских спектаклей, на некоторые ходила не один раз. "У меня, честно говоря, была мечта - сыграть детский спектакль", - призналась она. По мнению актрисы, этот спектакль важно смотреть в том числе взрослым, которые, "вдохновляясь детьми", смогут сохранить в своей жизни подлинное любопытство и игру.

Янчевский в свою очередь отметил, что при работе над постановкой сформировалась актерская команда, отношения внутри которой они стараются передать зрителям. "Мы передаем в первую очередь любовь, важно, чтобы дети это чувствовали. Я думаю, как раз это должно "зацепить". Этого бы не получилось, если бы не было некой химии между нами", - уверен артист. Он также считает, что свои смыслы смогут почерпнуть из спектакля и взрослые.