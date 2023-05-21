Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" составил рейтинг советских детективов

Его возглавили "Место встречи изменить нельзя" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Место встречи изменить нельзя" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" возглавили рейтинг любимых советских детективов, составленный телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция". В список также вошли фильмы "Ищите женщину", "Петровка, 38" и другие, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе телеканала.

Накануне выхода в кинотеатрах приключенческого детектива режиссера и генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" телеканал составил топ-10 любимых советских детективных картин на основе опроса зрителей. В нем приняли участие более 2,7 тыс. человек.

"На первом месте с результатом 43% - пятисерийный телефильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", поставленный по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия". В основу книги легло реальное уголовное дело, когда кандидата медицинских наук обвинили в убийстве жены. Благодаря профессионализму оперативников МУРа, которые смогли найти улики, указывающие на невиновность обвиняемого, его удалось спасти от смертной казни. По одной из версий, снять фильм по этому произведению режиссеру предложил Владимир Высоцкий, который исполнил роль Жеглова", - рассказали в пресс-службе телеканала.

Второе место у цикла фильмов Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (38,5%), созданного по произведениям Артура Конана Дойля. На третьем месте в рейтинге - комедийный детектив Аллы Суриковой "Ищите женщину" (20,5%), главную роль в котором исполнила Софико Чиаурели.

"Фильм ["Ищите женщину"] создан по пьесе французского писателя и драматурга Робера Тома. Картина создавалась в павильонах "Мосфильма", а кадры Парижа, которые показаны в самом начале, режиссеру подарил Георгий Данелия, двоюродный брат Чиаурели. Он снял их на любительскую камеру, когда был в столице Франции. Также специально для съемок создатели фильма попросили во французском посольстве календарь, выпуски свежих газет, журналов и телефонный аппарат. А фуражку полицейского, которую носит герой Леонида Ярмольника, предоставил охранник посольства", - отметили представители телеканала.

Четвертое место в рейтинге у одноименной экранизации режиссером Борисом Григорьевым повести Юлиана Семенова "Петровка, 38" (19,5%). Замыкает топ-5 еще один фильм Говорухина - экранизация романа Агаты Кристи "10 негритят" (18,5%). Также в рейтинг лучших детективов вошли фильмы "Противостояние" (17%) Семена Арановича, "Возвращение "Святого Луки" (16%) Анатолия Бобровского, "Ошибка резидента" (15,5%) Вениамина Дормана, "Рожденная революцией" (14,5%) Григория Кохана и "Трактир на Пятницкой" (14%) Александра Файнциммера.