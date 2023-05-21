На Урале создали пятитомник хантыйского писателя Айпина с комментариями ученых

Его представят 2 июня в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Пятитомник хантыйского писателя Еремея Айпина с комментариями ученых создали в Екатеринбурге в рамках Международного десятилетия языков коренных народов мира. Об этом сообщил ТАСС представитель Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири Сергей Симаков.

"Цикл изданий включает новую версию романа "В поисках Первоземли", ряд рассказов и повесть в рассказах хантыйского писателя Еремея Айпина. Впервые они сопровождаются текстологическими и этнофилологическими комментариями профессоров кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета Сергея Комарова и Ольги Лагуновой", - сказал Симаков, уточнив, что пятитомник издан к Международному десятилетию языков коренных народов мира, 2 июня он будет представлен в Москве.

Собеседник агентства подчеркнул, что в книгах удалось представить читателю весь творческий диапазон от 1970-х до 2020 годов одного из выдающихся мастеров художественного слова коренных малочисленных народов, а также динамику самосознания в целом представителей циркумполярной цивилизации (общности людей, находящихся вблизи полярного круга).

Издания предназначены как для регионоведов, филологов, культурологов и этнографов, так и для просто интересующихся духовной историей Евразии последних столетий.

Еремей Айпин - хантыйский советский и российский писатель, автор более двух десятков художественных и публицистических произведений. Некоторые из них переведены на английский, французский, немецкий, испанский, венгерский, финский, японский и другие языки. Имеет медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, благодарность президента РФ "За большой вклад в становление демократии и общественную деятельность". Член-корреспондент Российской академии естественных наук по отделению литературы и пропаганды знаний.