Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк

Он был известен, в частности, своими работами в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Умер каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк, запомнившийся, в частности, своими работами в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС каскадер-постановщик Олег Корытин.

"С ним я был знаком с 1974 года - много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: "Трюковая работа в кино - это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет". Это был замечательный человек", - сказал Корытин.

По его словам, они с Василюком долгое время работали вместе как исполнители трюков, а после у каждого из них началась самостоятельная карьера постановщика трюков. Помимо упомянутых сериалов, в фильмографии Олега Василюка - "Трудно быть богом" Алексея Германа - старшего. Он также сыграл Тони Рэйни в фильме "Похищение скакуна", Колю в "Хлеб, золото, наган", Хантера в сериале "Остров сокровищ" 1982 года. На его счету десятки проектов. Свой вклад как исполнитель и постановщик трюков он также внес в такие картины, как "Звезда пленительного счастья", "Легенда о Тиле", "Труффальдино из Бергамо", "Д'Артаньян и три мушкетера".