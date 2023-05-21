Писатель считает, что России нужна единая литературная среда с учетом новых регионов

Марк Некрасовский сообщил, что до конца года в Луганске будет окончательно сформировано отделение Союза писателей России

АСТРАХАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Писательские сообщества России, включая новые регионы, нуждаются в едином литературном пространстве, созданном за счет объединения в творческие профессиональные союзы. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель луганского республиканского отделения Союза писателей России им. В. Даля, детский писатель Марк Некрасовский в кулуарах Международного литературного фестиваля для детей и молодежи.

С 19 по 21 мая в Астрахани проходит третий Международный литературный фестиваль для детей и молодежи с участием российских детских писателей, авторов книг для молодежи из Донбасса и стран Прикаспия. На его площадках работают книжные ярмарки, проводятся творческие встречи авторов с читателями.

"В Астрахани был презентован первый совместный сборник астраханских и луганских поэтов и прозаиков "Май, надежда, журавли! Астрахань - Луганск". С 2014 года мы [луганские писатели] издавали подобные совместные литературные сборники с московскими и питерскими литераторами, а также поэтическим сообществом из города Коврова Владимирской области. Надо создавать единую литературную среду, в которой будет чувствовать себя комфортно любой творческий человек. И, если мы будем общаться, если мы будем помогать друг другу находить таланты, это очень важно", - сообщил Некрасовский, уточнив, что до конца года в Луганске будет окончательно сформировано отделение Союза писателей России.

По словам Некрасовского, в Луганском республиканском отделении Союза писателей России им. В. Даля сейчас состоят 12 человек. В ближайшее время после прохождения окончательной процедуры регистрации нового для ЛНР профессионального творческого объединения, в него будет принято еще 20 поэтов и прозаиков.

"Ранее такой объединяющей организации у нас не было, так как русскоязычных писателей на Украине не принимали в подобные профессиональные союзы. Это при том, что Луганск - очень пишущий город, у нас всегда было много талантливых и хороших поэтов, прозаиков <…> Молодых талантливых литераторов мы стараемся находить путем проведения различных конкурсов. Многие победители прошлых лет луганского общереспубликанского конкурса "Молодые голоса" для поэтов до 35 лет, который проходит у нас уже 30 лет, в том числе при участии российских и белорусских авторов, стали членами нашего союза", - добавил он.

Первый Международный литературный фестиваль стартовал в Астрахани в 2019 году. Его участниками стали российские и зарубежные детские писатели, авторы книг для молодежи. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта "Культура".