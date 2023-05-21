Это почти в два раза больше, чем годом ранее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Учреждения культуры Нижегородской области во время акции "Ночь музеев" посетило 254 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщил в воскресенье в Telegram-канале замгубернатора Олег Беркович.

"Второй год подряд погода проверяет любовь нижегородцев к искусству. И вновь проигрывает. "Ночь музеев" в Нижегородской области собрала 254 тыс. человек! К слову, в прошлом году "Ночь музеев" посетило 143 тыс. человек", - написал Беркович.

Он отметил, что только на площадки Нижегородского кремля пришло 20,6 тыс. человек.

Акцию в Нижнем Новгороде поддержали все ведущие музеи, в том числе Нижегородский государственный художественный музей - один из старейших региональных музеев России, а также Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник - крупнейшее объединение музеев области, куда входит Нижегородский кремль, Усадьба Рукавишниковых и другие учреждения.

Так, например, во время акции горожане и туристы могли бесплатно подняться на стену Нижегородского кремля, посетить экскурсию и обсуждение известной картины Константина Маковского "Воззвание Минина к нижегородцам", послушать граммофонную музыку, которая звучала с балкона Усадьбы Рукавишниковых.

В связи с проведением акции в городе была продлена работа метрополитена до 01:00.