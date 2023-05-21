В Ташкенте открылся фестиваль "Русские сезоны"

В рамках фестиваля в течение года пройдут более 20 культурных мероприятий

ТАШКЕНТ, 21 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Русские сезоны", в рамках которого в течение года пройдут более 20 культурных мероприятий разного формата, открылся в воскресенье в столице Узбекистана. Торжественная церемония проходит на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

Фестиваль в воскресенье откроет спектакль Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова "12". Премьера спектакля состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Большого театра в Москве.

Незадолго до открытия фестиваля замминистра культуры РФ Надежда Преподобная сообщала журналистам, что подготовленная программа позволит еще больше познакомиться с русской культурой, укрепить взаимодействие с узбекской стороной.

По данным посольства РФ в Ташкенте, намечено 20 мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.