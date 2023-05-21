В Воронежской области открыли скульптурную композицию Рахманинову

Автор композиции - воронежский скульптор Владимир Пестрихин

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Сирень" с бюстом Сергея Рахманинова открыта к 150-летию композитора в селе Красное Новохоперского района Воронежской области, где он в 1899 году задумал и написал концерт для фортепиано с оркестром №2 (Второй концерт). Об этом рассказала ТАСС директор культурно-спортивного комплекса "Звездный" в селе Красном Светлана Чаплиева.

"На площади, прилегающей к культурно-спортивному комплексу "Звездный", к 150-летию Сергея Рахманинова мы открыли скульптурную композицию "Сирень". Это постамент высотой 1 метр 65 сантиметров с бюстом Рахманинова <...>. Автор композиции - воронежский скульптор Владимир Назарович Пестрихин", - сказала она.

Чаплиева рассказала, что Рахманинов приезжал в слободу Красненькую, как тогда называлось село Красное, три лета подряд в 1899, 1900 и 1901 годах. Он гостил у управляющего имением Раевских - Юлия Крейцера, у которого была дочь Елена. "Елена брала в Москве у Рахманинова уроки музыки и пригласила его в гости, а еще она дружила с Натальей Сатиной, которая позже стала женой композитора. В слободе Красненькой Рахманинов работал над Вторым концертом", - сообщила собеседница агентства.

Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинов завершил в 1900 году, впервые полностью исполнил его в Москве 27 октября 1901 года с оркестром под управлением Александра Зилоти. Это одно из самых известных и популярных произведений Рахманинова.

Чаплиева добавила, что в селе Красном к 150-летию композитора в воскресенье прошел концерт Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, в первом отделении прозвучали "В молитвах неусыпающую Богородицу" и "Богородице Дево, радуйся" из Всенощного бдения Сергея Рахманинова, два фрагмента из хорового концерта "Пушкинский венок" Георгия Свиридова и другие произведения, а во втором - с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала была исполнена вокально-симфоническая поэма Рахманинова "Колокола".

Сергей Рахманинов - русский композитор, пианист, дирижер, родился в Нижегородской губернии в 1873 году. Выпускник Московской консерватории. В 1943 году умер в США.