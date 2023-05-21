Луганский театр кукол показал премьеру совместного с Театром им. Образцова спектакля

Зрители увидели постановку "Царь-девица" по пьесе Владимира Одоевского

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Луганский академический театр кукол и Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова 20 мая представили совместную премьеру - спектакль "Царь-девица" по пьесе Владимира Одоевского. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Образцова.

"20 мая в Луганском театре кукол впервые за долгое время состоялась премьера. Представлен спектакль "Царь-девица" по пьесе Владимира Одоевского, поставленный совместно двумя театрами - Луганским академическим театром кукол и Государственным академическим центральным театром кукол им. С. В. Образцова. Претворен в жизнь уникальный опыт - театры создали одну премьеру на двоих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что театры работали над постановкой с начала года и все пять месяцев репетировали "Царь-девицу" в Луганске. Таким образом, спектакль полностью переехал на луганскую сцену и сразу после премьерного показа перешел в основной репертуар, а художественно-постановочная часть Театра Образцова передала луганским коллегам кукол, костюмы, декорации, реквизит, световое и звуковое оборудование, рассказали в театре.

Автором сценической версии и режиссером-постановщиком выступил Владимир Беркун. Кукольные образы героев, костюмы и декорации разработала и воплотила Елена Луценко. Одоевский определил свою пьесу "Царь-девица" как первую русскую кукольную трагедию. Этот спектакль вошел в репертуар Театра кукол им. Образцова в 2010 году.

Театр кукол им. Образцова ранее взял шефство над Луганским академическим театром кукол, а музей московского театра передал архивные материалы из фондов для открытия в день премьеры в рамках акции "Общая сцена" выставки "Дружба сквозь десятилетия". Выставка посвящена творческому взаимодействию двух театральных коллективов, которое началось в 1939 году.