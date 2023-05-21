Около 2,5 тыс. зрителей посетили мероприятия Большого Детского фестиваля в Карелии

Жителям республики представили лучшие спектакли, художественные фильмы и книги

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 мая. /ТАСС/. Региональную программу Большого Детского фестиваля "ЭХО БДФ - Карелия" посетили около 2,5 тыс. зрителей. Жителям республики представили лучшие спектакли, художественные фильмы и книги, выбранные детским жюри. Об этом сообщила журналистам директор Большого Детского фестиваля Лариса Вильясте.

Большой Детский фестиваль проводят в Москве с 2018 года. Этой осенью он состоится уже в шестой раз. Художественным руководителем фестиваля выступает народный артист РФ Сергей Безруков. Программа включает в себя разные направления, такие как театр, кино, анимация и детская литература. Работы победителей представляют в регионах в рамках программы "ЭХО БДФ", а лучших определяет независимое детское жюри. Программу под каждый регион готовят индивидуально.

"Мы охватили почти 2,5 тыс. зрителей, провели 67 мероприятий. Результатами очень довольны", - рассказала об итогах работы Вильясте.

Программа фестиваля проходила в Карелии с 14 по 21 мая. Открыли ее музыкальной сказкой "Маленький принц" Московского Губернского театра. Режиссером и исполнителем главной роли стал Сергей Безруков. Всего же в театральном направлении приняли участие семь коллективов, которые были лауреатами БДФ разных лет. Так, Пензенский областной театр "Кукольный дом" представил постановку по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок", а Севастопольский театр юного зрителя привез спектакль "Каштанка". Увидели гости и несколько работ Театра кукол Республики Карелия, который стал основным партнером фестиваля в регионе. В программу вошли их спектакли на основе карело-финского эпоса "Kalevala.ruны" и по мотивам сказки Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке".

Впервые в истории "ЭХО БДФ" на презентацию художественных фильмов пригласили актера кино. В петрозаводском кинотеатре "Премьер" со зрителями встретилась исполнительница одной из главных ролей в фильме "Манюня в кино" Карина Каграманян.

"Впервые мы привезли с собой девочку, исполнительницу одной из главных ролей. Для нее это было первое публичное выступление. Дети посмотрели фильм и смогли задать Карине вопросы", - пояснила Вильясте.

Мастер-классы

Также одним из направлений стали мастерские, где образовательную программу организовали для учеников детских творческих студий.

"Мастер-классы посетили около ста детей. Мы привезли для них четырех педагогов. У нас состоялся очень хороший диалог с преподавателями ваших театральных студий: они получили новые навыки и упражнения для работы с ребятами", - рассказала Вильясте.

Директор фестиваля отметила, что планы на презентацию программы "ЭХО БДФ" в регионах расписаны на ближайшие два года. Уже в сентябре ее представят в Камчатском крае, а в декабре привезут в Дагестан.