В Петербурге стартует фестиваль "День рождения театра "Странствующие куклы господина Пэжо"

Мероприятия продлятся до 28 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 30-летию театра "Странствующие куклы господина Пэжо", открывается в понедельник в Петербурге. Праздник при участии уличных театров из разных городов России пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"День рождения "Театра Пэжо" - ретроспектива деятельности Анны Шишкиной, художественного руководителя и режиссера театра. Всего на фестивале с 22 по 28 мая в ЦПКиО имени Кирова, а также в Никольских рядах будет сыграно около двух десятков спектаклей уличных театров со всей страны. В параллельной программе представлены как познавательные, так и развлекательные блоки. В эти же дни пройдут мастер-классы, лекции и семинары", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Среди участников - уличные театры из Альметьевска, Воронежа, Кургана. Активно откликнулись на юбилей "Пэжо" и петербургские коллективы. Публика увидит, в частности, "Карнавал" Упсала-цирка, "Улитную рапсодию" театра "Комик-Трест", "Синема" "Театра, имени Которого Нельзя Называть" и "Это ж опера!" Хора Дурацкого. Завершится фестиваль концертом оркестра Acid Hasid. Сам "Театр Пэжо" представлен в программе двумя работами - "Музеум" и "Месяцы".

Коллектив-юбиляр - первый профессиональный театр маски в России, соединивший в своем облике элементы карнавальной культуры, гротеска и буффонады. Его называют носителем площадной культуры средневековых театров и хранителем традиций русских балаганов. Среди международных наград "Пэжо" - премии фестивалей Норвегии, Румынии, Польши. Девиз театра - "Разумное. Доброе. Вечное".