В Петербурге откроют очередную сессию "Школы "Иннопрактики"

В ней примут участие художники и скульпторы из девяти стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Художники и скульпторы из 9 стран станут участниками художественной сессии "Школы "Иннопрактики", которая начнет работу в понедельник на базе Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина. Итогом сессии будет выставка их работ, созданных во время обучения в России, сообщила пресс-служба проекта.

"Всего в этом году было подано 182 заявки от художников и скульпторов из 23 стран, из которых 25 кандидатов вошли в шорт-лист сессии школы. По итогам всех этапов отбора к участию были приглашены 15 финалистов из 9 стран: Среди них ", - говорится в сообщении.

Рейтинг заявок участников формировался экспертным советом во главе с ректором академии Семеном Михайловским. Отмечается, что большой интерес к участию в проекте проявили африканские художники и скульпторы. От них поступило более половины от общего количества заявок, в итоге было отобрано 11 кандидатов.

"Как дань уважения активному международному сотрудничеству в сфере культуры произведения участников из стран Африки, признанные лучшими по итогам сессии, будут также представлены на выставке школы, которая пройдет в рамках саммита "Россия - Африка" с 26 по 28 июля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", - рассказали в пресс-службе. Художественная сессия будет проходить по 9 июня.

Одновременно в рамках "Школы "Иннопрактики" откроется еще одна художественная сессия. Участие в занятиях примут не только иностранные участники, но и 10 воспитанников Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, которые были отобраны из числа лучших в рамках выездной сессии школы в 2022 году. Студентов обеих сессий ждет совместная культурная программа с посещением Эрмитажа, Русского музея, Михайловского театра, Царскосельского дворца, памятных мест, связанных с известными деятелями искусства.

"С помощью наставников и опытных гидов участники школы узнают об этических и эстетических основах национального культурного кода, о сложностях и противоречиях современного мироустройства, о миссии творца и общественном благе, об ощущении прошлого и видении будущего", - отметили представители проекта.

О проекте

"Школа "Иннопрактики" - это международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Запуск проекта состоялся в 2020 году. В рамках работы школы студенты из ведущих мировых творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях. За время работы школы обучение прошли более 100 человек со всего мира.

Организатором проекта выступает компания "Иннопрактика" в партнерстве с ПАО "Газпром".