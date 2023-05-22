Фильм "Вызов" вновь возглавил кинопрокат в России в выходные

На втором месте расположилась кинокартина режиссера Адриана Грюнберга "Мегалодон"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский фильм "Вызов" вновь стал лидером проката в России, собрав 74,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 18 по 21 мая.

Фильм Клима Шипенко, вышедший на российские экраны 20 апреля, рассказывает о торакальном хирурге Жене, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Елена Валюшкина, Петр Дубров и другие.

На втором месте расположилась вышедшая 18 мая кинокартина режиссера Адриана Грюнберга "Мегалодон", которая собрала 47,9 млн рублей за выходные. В фильме рассказывается о последнем мегалодоне, который обитает в водах у мексиканского побережья. Главные роли исполнили Джош Лукас и Фернанда Уррехола.

На третьем месте - отечественный детектив "Хитровка. Знак четырех", вышедший на экраны 18 мая и собравший 37,7 млн рублей. События фильма происходят в Москве в 1902 году. Режиссер Константин Станиславский собирается поставить новую пьесу. Он обращается за помощью к Владимиру Гиляровскому, и вместе они отправляются на Хитровку, где участвуют в расследовании убийства местного жителя - индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, а Станиславского - Константин Крюков.

Американский боевик "Форсаж 10", официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, возглавил тройку лидеров проката в странах СНГ. Он набрал 121 млн рублей за прошедшие выходные. Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес и Джейсон Стэйтем.