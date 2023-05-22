"Военные оркестры в парках" в этом сезоне сыграют более 20 концертов

Из них 14 пройдут в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военные музыканты выступят с более чем 20 концертами в рамках проекта "Военные оркестры в парках", 14 из которых пройдут в Москве. Об этом сообщили ТАСС в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Всего в рамках седьмого сезона программы "Военные оркестры в парках" состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых пройдут в московских парках культуры и отдыха. Формирует состав участников проекта музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации - главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин", - отметили в дирекции фестиваля.

В этом сезоне проекта в столице запланированы 14 концертов на 12 площадках. В программе традиционно примут участие лучшие военные оркестры Министерства обороны, ФСБ и МЧС, а также Росгвардии.

Проект "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале "Спасская башня". Открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках" состоялось в субботу у стен Главного храма Вооруженных сил РФ. Всего за семь лет существования программы военные музыканты дали более 140 концертов в парках столицы. Зрителями выступлений стали более 500 тыс. человек.

"Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве.