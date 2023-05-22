На Чукотке весной 2024 года пройдет международный кинофестиваль "Золотой ворон"

Летом планируют провести кинолабораторию

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" пройдет на Чукотке, сообщила пресс-служба фестиваля в понедельник. Восьмой по счету фестиваль состоится в Анадыре с 15 по 28 апреля 2024 года.

Со ссылкой на главного продюсера смотра Оксану Лахно сообщается, что кинофестиваль объединяет несколько треков. Летом планируют провести кинолабораторию, во время которой продолжится начатая на прошедшем "Золотом вороне" традиция общения известных кинематографистов со школьниками. "Но на этом мы не останавливаемся. "Золотой ворон" - это не только конкурсные показы, но и деловая программа, к которой мы видим огромный интерес: наши круглые столы посмотрели более 800 тыс. пользователей "ВКонтакте", что говорит о большой востребованности этого формата", - привели в сообщении слова Лахно.

Внеконкурсная неделя кинофестиваля началась 24 апреля, 1 мая состоялось его торжественное открытие. В программу кинофестиваля вошли игровые, документальные и анимационные работы со всего мира, а также кино, снятое в разных регионах России. Нынешний деловой трек "Золотого ворона" посвятили актуальному вопросу международного сотрудничества в сфере кинопроизводства и продвижения фильмов. В нем приняли участие представители России, Китая, Ирана и Казахстана.

Как отмечается, Российский Союз кинематографистов предпринимает активные шаги для развития совместного сотрудничества. "Мы взаимодействуем с Азией, Латинской Америкой, Африкой и нашими соседями из стран СНГ - там идет огромная работа Союза кинематографистов по созданию совместных проектов. Мы открыты для всех стран, которые разделяют наши взгляды, идеологию и общие ценности. В прошлом году у нас было всего две экспедиции, в этом мы планируем пять - и помимо Казахстана, это Турция, Сингапур, Малайзия, Индонезия", - цитируют в сообщении программного директора фестиваля, координатора международных проектов Союза кинематографистов России Александра Соломонова. Союз планирует помочь кинематографистам из разных стран обменяться опытом, проведет аудит юридической базы. Зачастую кинематографисты не знают, что у них есть возможность копродукции и определенных преференций на территории тех или иных стран.