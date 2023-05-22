В Якутии начались съемки художественного фильма об олимпийском триумфе местных борцов

В прокат картину планируют выпустить в 2023 году

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Якутские кинематографисты начали съемки художественного фильма о триумфе борцов Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова на XXI летних Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Об этом сообщил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"31 июля 1976 года якутские борцы стали победителями XXI летних Олимпийских игр в Монреале. Это был настоящий триумф! И вот 47 лет спустя кинематографисты компании "Сайсары синема" приступили к съемкам художественного фильма "Триумф", посвященного этому знаменательному событию. Встретился и пообщался с командой и актерами фильма", - написал он.

Команда поделилась, что впервые в истории якутского кино с помощью компьютерной графики полностью воссоздадут олимпийский стадион "Гранд" в Монреале 1976 года. "Будет использовано лучшее в стране оборудование для съемок со спецэффектами. Выпуск фильма в прокат планируется в 2023 году", - сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Якутии.

Режиссером фильма стал Михаил Лукачевский, автором сценария является Алексей Амбросьев. На роль тренера Дмитрия Коркина утвержден заслуженный артист Якутии Иннокентий Луковцев, Павла Пинигина - Гаврил Менкяров, Романа Дмитриева - Семен Лукин, Александра Иванова - Дьулусхан Андросов. По словам Лукачевского, подготовка к съемкам длилась полгода. Все актеры прошли подготовку по вольной борьбе, к проекту привлекли более 100 человек.

На XXI летних Олимпийских играх Павел Пинигин стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе, олимпийский чемпион XX игр Роман Дмитриев и Александр Иванов - серебряными призерами.