В Петербурге в здании бывшего хлебозавода 10 июня планируют открыть культурный центр

Часть его пространства займет экспозиция, рассказывающая о работе хлебозавода в период блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Новый культурный центр откроется в Санкт-Петербурге в здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице в июне, сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

"10 июня 2023 года в Петербурге после продолжительной реконструкции для горожан вновь заработает легендарный Левашовский хлебозавод на Барочной улице - теперь в качестве культурного центра. [Он] станет новой точкой притяжения - общественным пространством, которое включает в себя общественные зоны - сквер и площадь - и основную часть здания общей площадью около 1 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Одним из главных событийных пространств центра станет "Творческая котельная". Это многофункциональный зал цилиндрической формы с 13-метровым куполом в помещении бывшей котельной хлебозавода, оснащенный современным акустическим, световым и видеооборудованием.

"Продолжить погружение в историю места посетителям поможет "Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе" - экспозиция, призванная сохранить память о самой трагической, но одновременно и самой героической странице истории хлебозавода, продолжавшего свою работу на протяжении всего периода ленинградской блокады", - отметили представители проекта. Экспозицию курирует команда просветительской организации "Дома культуры Льва Лурье", которую возглавляет историк, краевед Лев Лурье.

В центральной ротонде культурного пространства разместится еще одна историческая экспозиция, которая расскажет об истоках и становлении эстетики конструктивизма, главных представителях этого стиля, авторе идеи и создателе хлебозаводов-автоматов инженере Георгии Марсакове и об истории хлебопечения. В центре также будет работать чайная гостиная - пространство для чаепития с акцентом на русскую чайную культуру, домашние традиции и семейные ценности. В гостиной будут проходить тематические встречи с авторитетными деятелями искусства и культуры, выставки современных художников.

Центр откроется звуковой инсталляцией композитора Владимира Раннева "Левашовский хлебозавод. Активируя пространство". Также отмечается, что летом посетителей культурного центра ждут лекции об архитектуре, концерты, совместный выставочный проект с фондом современного искусства и другие события.

О здании-памятнике

Ленинградский хлебозавод-автомат №2, прозванный в народе Левашовским, является уникальным памятником промышленного строительства и инженерной мысли эпохи конструктивизма (1933 год). Это один из хлебозаводов-автоматов, построенных в СССР по проекту инженера Георгия Марсакова, создателя автоматизированного вертикально-кольцевого цикла приготовления хлеба. Пять из семи подобных заводов были построены в Москве, два - в Ленинграде. Характерная круглая форма этого здания была обусловлена размещением на этажах кольцевых конвейеров.

В 2012 году комплекс зданий Левашовского хлебозавода получил статус регионального объекта культурного наследия. В 2016 году этот участок был приобретен группой RBI, на тот момент производство хлеба не работало уже несколько лет. Возрождение заброшенного памятника конструктивизма проходило на протяжении четырех лет - с 2018 по 2022 год. Продолжается благоустройство прилегающей территории.