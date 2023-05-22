Директора Театра им. Вахтангова наградили "Золотым знаком" Союза театральных деятелей РФ

Кирилл Крок награжден за большой личный вклад в реализацию во Владикавказе проекта "Вахтангов. Путь домой", увековечение памяти режиссера и создание Дома-музея Вахтангова

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок удостоен высшей награды Союза театральных деятелей (СТД) РФ - "Золотого знака", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"Наградить высшей наградой СТД РФ "Золотой знак Союза театральных деятелей Российской Федерации" директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Крока Кирилла Игоревича", - говорится в решении секретариата Союза, которое подписано председателем СТД Александром Калягиным. Текст документа предоставили ТАСС в пресс-службе.

Крок награжден за большой личный вклад в реализацию на родине Вахтангова во Владикавказе уникального проекта "Вахтангов. Путь домой", увековечение памяти режиссера и создание Дома-музея Е. Б. Вахтангова в Северной Осетии - Алании.

Дом Вахтангова был открыт во Владикавказе 30 апреля 2023 года. Он воссоздан по инициативе и на средства Театра им. Вахтангова, открытие Дома было приурочено к 140-летию со дня рождения режиссера. На втором этаже расположилась постоянно действующая музейная экспозиция, а на первом открылся небольшой театрально-концертный зал. Порядка 6 тыс. человек стали зрителями концерта "Вахтангов. Путь домой", который прошел на площади Свободы во Владикавказе по случаю открытия Дома Вахтангова. В концерте приняли участие более ста вахтанговцев, в том числе народные артисты России Мария Аронова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий.