"ВКонтакте" проведет фестиваль Teen City Day ко Дню города в Санкт-Петербурге

Он пройдет 27 мая во Дворе Гостинки

"ВКонтакте" проведет молодежный фестиваль Teen City Day ко Дню города в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Мероприятие пройдет 27 мая во Дворе Гостинки, вход бесплатный по предварительной регистрации. Начало - в 13:00.

Посетителей ждут выступления артистов, диджей-сеты, танцевальные мастер-классы, а также рейв-вечеринка в стиле 90-х и 00-х. В программе - Big Baby Tape, GSPD, DEAD BLONDE, Мэйби Бэйби, Lida и Luverance. Ведущим станет блогер и комик Илья Куруч.

На фестивале пройдет съемка эксклюзивного выпуска шоу "Вписка". Впервые в истории программы в ее записи будут участвовать зрители.

Весь день посетители также смогут участвовать в спортивных и развлекательных мероприятиях, в том числе соревноваться в игре на батуте с интерактивным экраном. Также можно будет купить одежду и аксессуары от петербургских мастеров и брендов.

Прямо на фестивале урбан-художники создадут стрит-арт с панорамой Петербурга.