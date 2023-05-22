"ВКонтакте" проведет фестиваль Teen City Day ко Дню города в Санкт-Петербурге

"ВКонтакте" проведет молодежный фестиваль Teen City Day ко Дню города в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Мероприятие пройдет 27 мая во Дворе Гостинки, вход бесплатный по предварительной регистрации. Начало - в 13:00.
Посетителей ждут выступления артистов, диджей-сеты, танцевальные мастер-классы, а также рейв-вечеринка в стиле 90-х и 00-х. В программе - Big Baby Tape, GSPD, DEAD BLONDE, Мэйби Бэйби, Lida и Luverance. Ведущим станет блогер и комик Илья Куруч.
На фестивале пройдет съемка эксклюзивного выпуска шоу "Вписка". Впервые в истории программы в ее записи будут участвовать зрители.
Весь день посетители также смогут участвовать в спортивных и развлекательных мероприятиях, в том числе соревноваться в игре на батуте с интерактивным экраном. Также можно будет купить одежду и аксессуары от петербургских мастеров и брендов.
Прямо на фестивале урбан-художники создадут стрит-арт с панорамой Петербурга.