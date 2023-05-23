Театральный смотр продлится в Москве до 8 октября. Посетителей ждут танцевальные шоу, уличные представления, спектакль с участием более 200 человек и водный театр кукол. Чем еще удивит Чеховский фестиваль в этом году, читайте в материале ТАСС

Каким будет Чеховский фестиваль в этом году

"Искусство, которого в России не видели". Каким будет Чеховский фестиваль в этом году

Уличная программа XVI Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова стартовала 20 мая, а 24 мая начнутся показы "Мировой серии" в столичных театрах. В афише 15 постановок из 13 стран: Аргентины, Армении, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Узбекистана, Чили и ЮАР. Президент Чеховского фестиваля и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что зрителей ждет встреча с очень интересным искусством, которого в России, по его предположению, просто не видели.

Тургенев, танго и саунд-драма

"Мировую серию" фестиваля откроет 24 мая на сцене Театра им. Моссовета спектакль "Дикое танго" Хермана Корнехо — с оригинальными костюмами, художественными инновациями и акробатикой, бросающей вызов гравитации. Хореограф рассказал журналистам, что постановка выражает наиболее актуальные тенденции и понимание танго самими аргентинцами, ее создатели выходят за стереотипы восприятия этого танца.

Мировая премьера спектакля "Муму" по одноименному рассказу Ивана Тургенева состоится 25 мая. Это совместный проект "Чеховского фестиваля" и Театра на Таганке, артисты которого заняты в постановке. Директор театра Ирина Апексимова исполнит роль барыни. Постановку готовила интернациональная команда: режиссер Нарине Григорян (Армения), художник Виктория Риедо-Оганесян (Армения), хореограф Юрий Костанян (Армения) и композитор Артем Ким (Узбекистан). Известная со школы история будет представлена глазами Герасима: как анонсируют в пресс-службе фестиваля, это мир, лишенный слов, но "наполненный полифонией звуков и эмоций, ритмом и движением, светом и любовью". Показы пройдут 25, 26 и 27 мая.

Сцена из спектакля "Кулагер" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Музыкальный спектакль "Кулагер" в постановке Фархада Молдагали на сцене Театра им. Моссовета 30 мая представят артисты Государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (Казахстан) и музыканты этно-модерн-джаз-группы "Стэп Санс". Эта саунд-драма по одноименной поэме Ильяса Жансугурова посвящена поэту-песеннику XIX века Акану Серэ и его скакуну Кулагеру.

Также артисты и музыканты Государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова 26–28 мая представят на открытых площадках города специальную музыкальную программу с использованием этнических и современных музыкальных инструментов.

40 т воды, клоунада и Шекспир по-индийски

Летняя программа фестиваля будет особенно насыщенной. 5 и 6 июня в Театре им. Маяковского (Сцена на Сретенке) представят спектакль "Камень глупости" — совместный проект Республиканского театра белорусской драматургии, Международной конфедерации театральных союзов и Регионального общественного фонда поддержки Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. В основу постановки легло произведение белорусского драматурга Константина Стешика. Это современная трактовка средневековой легенды. Согласно сюжету, выдающий себя за доктора мошенник достает из головы пациента "камень", который якобы мешал ему жить. "Спектакль о поиске смысла жизни, мечтах и крахе иллюзий, когда они сталкиваются с реальностью", — говорят организаторы смотра.

В "Школе драматического искусства" (Сцена на Новослободской) 8 июня зрители увидят спектакль "Гардения" по пьесе современного польского драматурга Эльжбеты Хованец в постановке Гора Маркаряна. Трогательную историю четырех женщин разного возраста, чьи судьбы тесно переплетены, покажет Ереванский государственный русский драматический театр им. Станиславского.

Сцена из спектакля "Макбет: что сделано, то сделано" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Впервые гостем фестиваля станет индийский режиссер Раджат Капур, известный способностью делать комедии на основе мрачных и даже трагических сюжетов. Его постановка "Макбет: что сделано, то сделано" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира будет представлена 14–17 июня на сцене Театра им. Моссовета. Спектакль поставлен в жанре клоунады. "Артисты с выбеленными, как у мимов, лицами представляют интерпретацию великой трагедии, в которой смех звучит сквозь слезы", — говорят организаторы.

Зрелище для всей семьи с живой музыкой и более чем 80 куклами покажет водный театр кукол Тханг Лонг 15–18 июня в Театре им. Маяковского (Сцена на Сретенке). Для этого в "Маяковку" из Вьетнама привезут специальный бассейн, рассчитанный на 40 т воды. Кукольный театр на воде существует во Вьетнаме более тысячи лет и считается достоянием национальной и мировой культуры. Его традиции сохранились до наших дней в первозданном виде.

Водный театр кукол Тханг Лонг © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Постановка "Мален" из Чили, в которой заняты 16 танцовщиц от 10 до 70 лет, ждет зрителей 20–22 июня в театре "Школа драматического искусства" (Сцена на Новослободской). Спектакль был удостоен премии "Лучшее чилийское танцевальное произведение" (Chilean Circle of Art Critics). В переводе с языка индейцев мапуче malen означает диалог поколений, в котором юные девушки перенимают знания предков от женщин старшего возраста. "Хореограф Рикардо Куракео Куриче языком современного танца рассказывает о женщинах как вдохновительницах всякого действия и творчества", — отметили на смотре.

Танцевальная компания Рикардо Куракео из Сантьяго знакомит мир с этническими, обрядовыми и музыкальными традициями индейского народа мапуче (коренных жителей территории современного Чили). Свою хореографическую постановку артисты покажут на площади Революции 16–18 июня. Это синтез ритуальных движений мапуче с пластикой, характерной для современного танца. Специальными гостями "Уличной программы" станут артисты из проекта "Арт Элайв" под руководством Ваана Бадаляна из Армении. Они 10–12 июня представят перформанс "Ожившее искусство". Артисты используют средства современного танца, физического театра, актерского мастерства, боди-арта, видеоарта, инсталляции, различные художественные приемы и, как говорят организаторы фестиваля, "придают живое дыхание полотну и скульптуре".

Представление "Золотой век" пластического театра "ИнЖест" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

В летние месяцы также планируются выступления Балета фламенко Барселоны и барабанщиков из Японии. Финальным аккордом "Уличной программы" станет представление "Золотой век" пластического театра "ИнЖест" из Белоруссии. Театр более 30 лет развивает направление современной пантомимы, пластического и площадного театра. Показы пройдут 18, 19 и 20 августа.

Самый масштабный спектакль фестиваля, траурные марши аборигенов и фламенко

Впервые на фестиваль приедет "Вуяни Данс Компани", недавно отметившая двадцатилетие труппа из ЮАР. На сцене Театра им. Моссовета 19–21 сентября артисты покажут необычную версию "Болеро" Мориса Равеля. Хореограф Грегори Вуяни Макома расслышал в этом произведении, как сообщили в пресс-службе, ритуальные траурные марши аборигенов.

Танцовщик и режиссер Чжао Лян, который в Китае известен не только как один из пионеров современного танца, но и как "хореограф, исследующий отношения между Небом, Землей и человечеством" представит 20–23 сентября на сцене театра "Геликон-опера" спектакль "Чайное заклинание". Чжао Лян сочетает западный современный танец с восточной философией, психологией и эстетикой. "Его работы сродни философскому путешествию, где танец — лишь средство", — рассказали в пресс-службе.

Сцена из постановки "Кармина Бурана" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Самым масштабным спектаклем "Мировой серии" станет постановка "Кармина Бурана", в которой занято более 200 артистов, танцоров и музыкантов. Показы пройдут 26–28 сентября на сцене зала "Зарядье". В спектакле участвуют артисты Театра современного балета Кубы и российские художественные коллективы: Академический симфонический оркестр Московской филармонии, "Минин-хор", детский хор "Весна", а также солисты Ярослав Абаимов, Мария Буйносова и Павел Янковский.

Спектакль "В Москву! Палимпсест", созданный бразильской компанией "Сетор де Ареас Исоладас" по мотивам пьесы Антона Чехова "Три сестры", можно посмотреть 1–3 октября в "Школе драматического искусства" (Сцена на Новослободской). "Мы влюблены в Чехова — он прекрасен и вечен, как и художественный мир, им созданный", — привели в пресс-службе высказывания бразильских артистов.

Сцена из спектакля "Материнское поле" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Повесть "Материнское поле" Чингиз Айтматов посвятил своим родителям, ее сценическую версию можно будет увидеть 3 октября на сцене Центрального дома актера им. Яблочкиной. Постановку, которая поднимает вопросы предназначения, судьбы и мужества, представят режиссер Нигора Гаибназарова и артисты Сырдарьинского областного театра музыкальной комедии из Узбекистана.

7 октября на сцене Центрального дома актера им. Яблочкиной артисты из Киргизии расскажут адресованную детям и взрослым историю о милосердии — "Письма-самолетики". "Режиссер Айнура Качкынбек кызы сочинила театральную постановку о детстве, жизни, смерти и мечтах по мотивам произведений Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и Розовая Дама" и "Мсье Ибрагим и цветы Корана". В трогательном спектакле о маленьком мальчике, который понимает, что скоро умрет, заняты актеры и куклы", — анонсируют в пресс-службе фестиваля.

Музыкально-танцевальное шоу "Малево Экстрим" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Завершится "Мировая программа" 4–8 октября на сцене Театра им. Моссовета музыкально-танцевальным шоу "Малево Экстрим" аргентинской труппы "Малево". Танцовщики виртуозно исполняют маламбо — мужской народный танец гаучо, требующий идеального чувства ритма. "Взяв за основу фольклор, танцоры соединяют классическую технику танца со стилем фламенко. Хореография сочетает в себе использование охотничьего оружия и барабанов", — сообщили на фестивале.

Более 40 спектаклей в "Московской программе"

Фестиваль также знакомит участников и гостей смотра с новыми спектаклями театров столицы. В "Московскую программу" вошли 43 спектакля 25 театров. Среди них постановки "Кроткая" и "Собачье сердце" в Малом театре, "Мастер и Маргарита" Большого театра, "Дядя Ваня" МХТ им. Чехова, "Генерал и его семья" Театра им. Вахтангова, "Душа моя Павел" РАМТа, "Зойкина квартира" Театра им. Пушкина, "Комедия о трагедии" "Мастерской Петра Фоменко", "Собака с дамочкой" "Школы драматического искусства", "Бег" "Ленкома Марка Захарова", "Вероника" Театра на Бронной и многие другие.

Оксана Арефьева, Ольга Свистунова