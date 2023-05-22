Педагоги Поморья создали 25 работ на проекте студии "Союзмультфильм"

Среди студентов курса оказались руководители мультстудий, педагоги дополнительного образования, а также работники культуры и социальной защиты региона

АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая. /ТАСС/. Онлайн-проект мультмастерской "Союзмультфильма" для руководителей детских студий анимации завершился в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля Arctic open, в рамках образовательной программы которого проходил курс. Участники создали 25 анимационных работ.

"Созданию мультфильмов в мультмастерской для руководителей детских студий анимации Архангельской области у режиссеров-педагогов киностудии "Союзмультфильм" обучались 26 человек из 18 населенных пунктов Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Студенты курса создали 25 анимационных работ - это заставки к своим мультстудиям, первые наброски будущих мультфильмов", - сказали в пресс-службе.

Среди студентов курса руководители мультстудий, педагоги дополнительного образования, работники культуры и социальной защиты региона. Они успешно освоили продакшн, шоты (последовательность кадров, снятая камерой за один проход (монтажный план), раскадровку, тайминги, живую статику и другие навыки; практиковались в разных техниках анимации: кукольной, перекладной, рисованной, пластилиновой, смешанной.

Уровень участников на старте был разным. Некоторые больше пяти лет работают педагогами и руководителями мультстудий, а кто-то впервые увидел программу монтажа. Педагог дополнительного образования Научной библиотеки Северного Арктического федерального университета Андрей Шубный использовал в создании мультфильма искусственный интеллект. Песочная анимация с элементами перфоманса получилась у педагога Верхнеуфтюгской средней школы Натальи Михайловой. "Во время курса мы воспитывали не только режиссеров, но и мультипликаторов. Все получившиеся работы невероятно самобытные, удивительные. Я была тронута тем, как наши ученики создают добрые, "незлобливые" мультфильмы", - цитирует пресс-служба педагога курса Елену Макаренко.

Среди героев мультфильмов заяц и белый медведь, следующие за звездой в Арктике, птичка-малиновка, пролетающая над Устьянским районом, фотоаппарат, снимающий памятные места региона, лис с герба Мезенского района, пес Нордик, любящий полакомиться рыбкой, и чайка, парящая над Архангельском. "Поморская азбука" - готовый мультфильм Марианны Тихомировой, где на каждую букву алфавита приходится слово из поморской говори.

Летняя мультсмена

В июне в ландшафтном парке "Голубино" в Пинежском районе пройдет летняя мультсмена. Семь педагогов вместе с детьми из мультстудий области и под кураторством "Союзмультфильма" за 10 дней придумают и создадут мультфильмы про Архангельскую область.

Проект проходит в рамках образовательной программы культурно-просветительского фестивального проекта "Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области.

Основная программа VI кинофестиваля "Arctic open" прошла с 1 по 4 декабря 2022 года, в этот раз организаторы не стали проводить конкурс и отказались от жюри. Зрители увидели более 30 фильмов в основной программе и несколько премьер, в том числе документального фильма "Владимир Резицкий. Джаз Архангел" о создателе одного из старейших джазовых фестивалей страны "Дни джаза", а также российско-французского документального фильма "Рок-баритон".