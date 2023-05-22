В Якутске показали спектакль на основе эпосов Якутии, Тывы и Алтая

Постановка является дипломным спектаклем студентов кафедры театрального искусства АГИКИ

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Межнациональный спектакль "Песнь летящей стрелы" на основе эпосов Якутии, Тывы и Алтая показали в понедельник в Арктическом государственном институте культуры и искусств в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Впервые увидела эксперимент, когда соединяют эпосы трех народов. "Читается", смотрится очень легко, не как инородное, а как переплетающееся и созвучное друг другу. Эпическое наследие наших народов имеет отличительные черты и очень много схожего - борьба добра со злом. И это со вкусом, аккуратно вывели на первый план, воспевая лучшие намерения своих батыров (богатырей)", - сказала художественный руководитель Государственного национального театра танца и песни "Алтам" Республики Алтай Айана Шинжина.

По словам ректора вуза Саргыланы Игнатьевой, "Песнь летящей стрелы" - дипломный спектакль студентов кафедры театрального искусства АГИКИ. На этом курсе обучаются студенты не только из Якутии, но и из Республик Тыва и Алтай. "В постановочный процесс в качестве педагогов-наставников вовлечена команда лучших творческих сил Алтая, Тывы, Якутии, Москвы, среди которых носители эпических традиций, хореографы-постановщики, музыканты и педагоги", - отметила ректор.

Спектакль сопровождался игрой объединенного оркестра тюркских народных инструментов и исполнением сказителей из Республик Тыва, Алтай и Якутии. Постановщиком боевых сцен стал старший преподаватель по сценическому движению и фехтованию ГИТИСа Дмитрий Иванов.

Спектакль реализуется в рамках театрально-образовательного проекта "Восхождение на Ус-Сумэр" программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". АГИКИ в 2022 году получил грант госпрограммы "Приоритет-2030", цель которой - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта. В марте в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщали, что на финансирование программы в 2023 году выделят 32 млрд рублей.