В Калининградской области пройдет форум регионального кино "Новый вектор"

Он направлен на формирование стратегии и инструментов по созданию и развитию кинокластеров в регионах России

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Кинофорум "Новый вектор" пройдет в Калининградской области 28 июня -1 июля 2023 года. Он направлен на формирование стратегии и инструментов по созданию и развитию кинокластеров в регионах России, призван стать площадкой для открытого диалога между представителями киноиндустрии и исполнительной власти, сообщила пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), выступающего его организатором.

"Участниками форума, проводимого при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив 28 июня - 1 июля 2023 года в Калининграде и Светлогорске, станут не только специалисты киноотрасли, но и других сфер креативной индустрии: более 200 представителей региональных кинокомиссий, киностудий, экспертов медиа, IT, рекламы, социально ответственного бизнеса, СМИ, а также представители федеральных и региональных органов власти", - говорится в сообщении.

В течение четырех дней участников и гостей форума ожидает насыщенная деловая, образовательная и культурно-развлекательная программы - более 20 мероприятий, включая локейшн-тур по Калининградской области.

"Форум регионального кино "Новый вектор" призван объединить рынок и содействовать популяризации кинопроизводства в регионах. <…> Форум проводится в одном из самых живописных регионов страны - Калининградской области, где любят кино и за последние годы добились определенных успехов в его развитии как отрасли", - отметил министр культуры и туризма Калининградской области, член Совета ФПРК Андрей Ермак.

Ключевым событием форума станет презентация региональных кинокомиссий и кинокластеров как лучших практик региональной кинематографии. Их представители примут участие в серии мероприятий в рамках конференции развития региональных кинокомиссий. В программе также презентация региональных киностудий, образовательная программа кинофорума включает в себя мастер-классы для кинематографистов области - профессионалов и любителей, в том числе для детей и подростков. В рамках форума "Новый вектор" пройдет II питчинг региональных киностартапов. Участие в нем примут разработчики программных решений, применяемых в креативных индустриях: для производства контента, медиапотребления, оборудование и так далее.

Жители и гости Калининграда и Светлогорска смогут посетить некоммерческие показы фильмов регионального производства, включая картины, снятые при поддержке ФПРК, а также успешные региональные фильмы, среди которых лауреаты и участники фестивалей ММКФ, "Дух огня", "Зимний" и других, отмечают организаторы форума, подчеркивая, что "это первое крупное мероприятие Фонда поддержки регионального кинематографа в регионе", нацеленное на укрепление рынка регионального кинематографа как неотъемлемой части не только российского, но и мирового кино.