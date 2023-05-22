Сокуров лично представит фильм "Сказка" на премьере в Петербурге

Она состоится 3 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Кинорежиссер Александр Сокуров планирует лично представить свой фильм "Сказка" на российской премьере картины, которая состоится на кинофестивале в Санкт-Петербурге 3 июня. Об этом сообщается в понедельник на странице во "ВКонтакте" некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)".

"3 июня в 18:30 на кинофестивале "Пример интонации" в "Севкабель Порту" состоится российская премьера "Сказки" Александра Сокурова. <…> Картину представит сам Александр Николаевич", - говорится в сообщении.

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белая картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего они хотели и чего добились. Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно.

Первый международный неконкурсный фестиваль "Пример интонации" пройдет с 1 по 4 июня в Петербурге на площадке "Севкабель Порта". Он представит избранные произведения авторского кино двух последних лет. Событие организует "Севкабель Порт" совместно с некоммерческим фондом поддержки кинематографа Сокурова "Пример интонации".