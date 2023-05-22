Умер актер Рэй Стивенсон

Ему было 58 лет

РИМ/ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Британский актер Рэй Стивенсон умер в возрасте 58 лет в понедельник утром на острове Искья. Как передает британское агентство PA, факт смерти актера подтвердили его официальные представители.

По данным газеты La Repubblica, в течение нескольких дней на острове он принимал участие в съемках фильма, режиссером которого является Фрэнк Чиота. В субботу днем он почувствовал себя плохо, его госпитализировали в местную больницу. В понедельник его состояние резко ухудшилось.

Стивенсон, родившийся в 1964 году в Северной Ирландии, наиболее известен публике по ролям центуриона Тита Пуллона в сериале "Рим" (Rome, 2005-2007), Портоса в одной из голливудских экранизаций "Трех мушкетеров" (The Three Musketeers, 2011), Вольштагга - друга бога грома Тора в фильмах о супергероях Marvel, Карателя в фильме "Каратель: Территория войны" (Punisher: War Territory, 2008) и губернатора Бакстона в индийском блокбастере "RRR: Рядом ревет революция" (RRR, 2022).

Он также сыграл роль главного злодея в сериале "Асока" (Asoka) по вселенной "Звездных войн", который Disney планирует выпустить на своей стриминговой платформе в августе.