В Москве прошла премьера комедии "Непосредственно Каха. Другой фильм"

Создатели ленты призвали зрителей воспринимать ее не как вторую часть или продолжение, а как "совершенно другой фильм"

ТАСС, 22 мая. Премьера комедийного блокбастера "Непосредственно Каха. Другой фильм" режиссера Виктора Шамирова состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели ленты призвали зрителей воспринимать ее не как вторую часть или продолжение, а как "совершенно другой фильм", передает корреспондент ТАСС.

"Непосредственно Каха. Другой фильм" - вторая полнометражная картина о двух друзьях из Сочи - Кахе и Серго, история которых началась в веб-сериале "Непосредственно Каха". Роли Кахи и Серго исполнили Артем Карокозян и Артем Калайджян. Последний вместе с режиссером Виктором Шамировым также выступил автором сценария нового фильма. Первая полнометражная картина вышла осенью 2020 года, держалась в топе по сборам на протяжении 4 недель и заработала в отечественном прокате более 500 млн рублей.

По словам Калайджяна, в новом фильме Каху и Серго вновь ожидают новые проблемы и приключения, однако подход к созданию картины стал более осознанным. "Мы в целом сами выросли и ощущение того, что мы выросли, в этом фильме есть. Раньше мы как-то агрессивно действовали, а в этом фильме уже есть смысл. В актерской игре есть осознанность, в первом фильме мы это делали просто интуитивно", - сказал он журналистам на премьере фильма.

По словам артиста, самым сложным стало создание новой истории, которая никак не должна была пересекаться с первой картиной. Он подчеркнул, что это не продолжение первой части. Новую ленту, как следует из названия, следует воспринимать как отдельный, другой фильм.

Артем Карокозян - исполнитель роли Кахи - добавил, что новый фильм отличается в том числе и по юмору. "Если в первом фильме скетчи были быстрые, какие-то автономные, которые можно было вырезать на отдельный ролик и выложить в соцсети, то во втором фильме юмор больше завязан на сюжете", - отметил актер. При этом он тоже подчеркнул, что второй фильм никак не связан с первым, единственное, что объединяет обе картины - их герои.

Компания-дистрибьютор "Централ партнершип" выпустит фильм в широкий прокат 25 мая.