В белгородском музее обновили постоянную экспозицию искусства XX века

Обновление произошло впервые за 10 лет

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Белгородский художественный музей впервые за 10 лет обновил постоянную экспозицию "Отечественное изобразительное искусство XX века". Из 170 произведений живописи и скульптуры 69 ранее не экспонировались, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе музея.

"Наша экспозиция делится на два зала. В одном представлены работы художников XX века, во втором - работы белгородских художников XXI века. Экспозиция "Отечественное изобразительное искусство XX века" у нас существовала с 2013 года. В этом году мы ее поменяли", - пояснили в музее.

В пресс-службе отметили, что из 170 произведений живописи и скульптуры, размещенных в зале советского искусства, 69 - новые, которые ранее не экспонировались.

Обновление экспозиции обусловлено тем, что за 10 лет фонды музея пополнились значительным количеством новых работ за счет закупок, даров и большой передачи от Министерства культуры РФ из фондов Международной конфедерации Союзов художников. "В 2019-2020 годах мы приняли порядка 800 работ из расформированной международной конфедерации союзов художников", - сказали в музее.

Экспозиция хронологически разделена на два больших периода - первую и вторую половину ХХ века. Вторая половина столетия выстроена по тематическому принципу. По нему представлены блоки "История России", "Суровый стиль", "Городская повседневность, детство, юность, зрелость", "Сельская жизнь страны, национальный колорит", "Советская индустрия, великие стройки страны, люди труда". "Отдельный тематический блок посвящен творчеству художников, работавших в русле официального искусства, но имевших свой, особый взгляд и на искусство, и на реалии окружающей жизни", - пояснили в музее.