Театр им. Гоголя представит премьеру спектакля "Воскресение" по роману Толстого

Первые показы пройдут 23, 24 и 27 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьера спектакля "Воскресение" по роману Льва Толстого состоится во вторник на Малой сцене Театра им. Н. В. Гоголя, сообщила пресс-служба театра.

"Воскресение" - мой самый любимый роман Толстого. Я предлагал этот материал разным театрам, но многие отказывались, сочтя это произведение слишком сложным, мрачным. Мне же, наоборот, всегда казалось, что в нем много света", - привели в пресс-службе слова режиссера постановки Павла Пархоменко.

Он пояснил, что для него история главных героев - это "трагедия чистой, детской любви, которая была растоптана, уничтожена". Режиссер добавил, что это в том числе история о способности человека распознать чудовище в самом себе.

Премьера приурочена к 195-летию со дня рождения Толстого, которое будет отмечаться в сентябре. Писатель родился 9 сентября 1828 года. Согласно сюжету, князь Дмитрий Нехлюдов выступал присяжным на судебном заседании. В подсудимой он узнает девушку, соблазненную и брошенную им много лет назад.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник-постановщик Полина Фадеева, художник по свету Станислав Теуважуков. Роли исполняют в разных составах Александр Хотенов, Янина Третьякова, Варвара Комарова, Софья Ковалева, Анна Гуляренко, Ирина Рудницкая, Александр Зотов и другие артисты. Первые показы пройдут 23, 24 и 27 мая.