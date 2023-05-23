В Якутии в прокат выйдут девять фильмов, на производство которых направили субсидии

Зрители смогут увидеть их в 2023 году

ЯКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Прокат девяти фильмов, снятых якутскими кинематографистами, на производство которых были направлены субсидии из бюджета республики, выйдут в прокат в течение 2023 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

"За последние годы в Якутии сделан большой шаг вперед в области кинематографии. Мы являемся одним из ведущих регионов в России в области кинопроизводства. Поддержка лент на основе классических произведений литературы - в приоритете культурной политики республики. На основании решения главы республики Айсена Николаева ежегодно предусматривается субсидия на поддержку кинопроизводства и проката фильмов. В 2023 году в прокат выйдут девять фильмов, которые получили поддержку", - сообщил Куприянов.

Субсидии направляют по различным направлениям - авторскому, анимационному, дебютному, детскому и документальному кино, а также на экранизацию произведений якутской литературы и на продвижение фильмов на кинофестивали и кинорынки.

Министр уточнил, что в начале этого года уже вышел в прокат фильм режиссера Александра Лукина "Белый ангел тундры". В течение года выйдут в кинопрокат "Лоокуут уонна Ньургуhун" (режиссер Константин Тимофеев), "Там, где танцуют стерхи" (режиссер Михаил Лукачевский), "Олох амтана" (режиссер Алексей Романов), "Хаар кынат" (режиссер Айта Тимофеева), "Карина" (режиссер Марианна Сиэгэн), а также документальные фильмы "Кэт Марсден. Апокатастасис" (режиссер Руслан Тараховский), "Возрождение сакрального сооружения народа саха Могол Ураса" (режиссер Сардана Барабанова), "Удаганка: реальная история жизни девочки-шамана" (режиссер Диана Худаева).

Конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства, проходит в республике ежегодно с 2020 года. В этом году получили поддержку семь кинопроектов, всего выделено 20 млн рублей. За четыре года поддержаны 29 проектов на сумму 95 млн рублей.