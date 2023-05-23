Красноярцы раскупили билеты на премьеру первой в Сибири рок-оперы по "Капитанской дочке"

Спектакль поставил московский режиссер-постановщик, лауреат "Золотой маски" Дмитрий Белов, а либретто написал автор "Норд-Оста" Алексей Иващенко

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Билеты на премьеру первой в Сибири рок-оперы по роману Пушкина "Капитанская дочка" от создателей мюзикла "Норд-Ост" в постановке Красноярского музыкального театра полностью раскуплены. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба театра.

"Премьера первой в Сибири рок-оперы по роману Пушкина "Капитанская дочка" - "Орел и Ворон" пройдет 23 июня в Красноярском музыкальном театре. За месяц до нее все билеты разобраны. Зал на 730 мест будет полностью занят", - рассказали в пресс-службе.

Рок-опера "Орел и Ворон" готовится творческой группой из Москвы. Ставит спектакль московский режиссер-постановщик, лауреат "Золотой маски" Дмитрий Белов. Либретто пишет автор "Норд-Оста" Алексей Иващенко. Специально для рок-оперы московский композитор, автор мюзикла "Вий", Артур Байдо пишет музыку. Главные партии в постановке исполнят артисты Красноярского музыкального театра.