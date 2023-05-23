Выставку "Первая позиция. Русский балет" в Петербурге посетили более 170 тыс. человек

Более 10 тыс. билетов приобрели по "Пушкинской карте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Более 176 тыс. человек посетили выставку "Первая позиция. Русский балет" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге. Экспозиция, открывшаяся 22 февраля, завершила работу 21 мая, сообщили во вторник организаторы.

"Прошедшая выставка вызвала небывалый интерес публики - ее посетили более 176 тыс. зрителей. Более 10 тыс. билетов было приобретено по "Пушкинской карте" молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет", - рассказали организаторы.

Выставку организовал Манеж совместно с бюро Planet9 и РОСИЗО при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и правительства Петербурга. Помимо туров для посетителей, проводились также арт-медиации, концерты и спектакли с участием известных музыкантов и артистов балета.

"В последний день работы экспозиции креативный куратор Павел Каплевич раскрыл тайну личности балерины, изображенной на афише выставки: ей оказалась юная артистка из Перми Валерия Кузнецова, которая в новом сезоне будет выступать на сцене Мариинского театра", - отметили организаторы.

Выставку "Первая позиция. Русский балет" посвятили истории становления и развития балетного танца в России. В экспозицию вошли более 1 тыс. экспонатов из 46 российских музеев, архивов и библиотек. Это и артефакты из истории русского балета, и различные художественные образы, сближающие зрителя с миром балетного искусства. В числе экспонатов - полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, именные костюмы и балетные туфли Марии Тальони, Матильды Кшесинской, Анны Павловой, Галины Улановой, Екатерины Максимовой, Михаила Барышникова и Майи Плисецкой, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, архивные видеозаписи и фотографии.

В ближайших планах ЦВЗ "Манеж" - ярмарка современного искусства "1703", которая пройдет 14-18 июня в период проведения ПМЭФ. Цель проекта - поддержка художников и галерей современного искусства.