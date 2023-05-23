Продюсерский проект Бекмамбетова "Пропавшая" возглавил топ Netflix по просмотрам в США

Спустя два дня после цифрового релиза фильм обогнал по просмотрам новый боевик "Мать" с Дженнифер Лопес

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Скринлайф-триллер "Пропавшая" (Missing), продюсером которого является Тимур Бекмамбетов, возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов в США на платформе Netflix. Спустя два дня после цифрового релиза картина обогнала по просмотрам новый боевик "Мать" с Дженнифер Лопес, сообщили в пресс-службе киностудии "Базелевс" во вторник.

"Триллер "Пропавшая", продюсерами которого стали российский кинематографист Тимур Бекмамбетов и студия "Базелевс", возглавил топ самых просматриваемых фильмов в США на ведущей стриминговой платформе "Нетфликс". За два дня после появления на платформе фильм "Пропавшая" обошел по просмотрам новый боевик "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли и "Мужчина по имени Отто" с Томом Хэнксом", - говорится в сообщении.

В "Базелевсе" отметили, что "Пропавшая" режиссеров Николаса Д. Джонсона и Уилла Меррика собрала в кинотеатральном прокате 45 млн долларов при бюджете в 7 млн долларов. Новый фильм стал продолжением успешного скринлайф-триллера "Поиск", вышедшего на экранах в 2018 году. Главную роль в новом фильме исполнила актриса Сторм Рид, известная по сериалу "Эйфория". По сюжету главная героиня - 18-летняя Джун - ищет свою мать, которая пропадает во время отпуска в Колумбии со своим возлюбленным. Во время поисков девушка понимает, что мать попала в сети афериста.

Скринлайф - формат повествования в кинематографе, где все события происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона. Бекмамбетов является одним из ключевых популяризаторов этого формата в России и в мире.