23 мая, 08:12

Умер заслуженный артист России Александр Зайцев

Актеру было 63 года

РЯЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Александр Зайцев умер в Рязани. Он тяжело болел, сообщили во вторник в группе Рязанского театра драмы в соцсети "ВКонтакте".

"В нашем театральном доме горе: 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Александрович Зайцев, - говорится в сообщении. - С 1980 года вся его творческая жизнь связана с Рязанским театром драмы. Он относился к той категории артистов, на которых режиссеры ставят спектакли".

В театре напомнили наиболее выдающиеся роли Зайцева: Лир в спектакле "Король Лир", Андрей Соколов в "Судьбе человека", Клавдий в "Гамлете", Ахов в спектакле "Не все коту масленица".

Зайцев многократно избирался в правление рязанского отделения Союза театральных деятелей, был его председателем.

За заслуги в развитии театрального искусства он награжден почетной грамотой губернатора Рязанской области, почетными знаками "За наивысшие достижения", "За заслуги перед Рязанской областью". Почти все его роли были отмечены на различных театральных фестивалях. 

Теги:
РоссияРязанская область
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