Умер заслуженный артист России Александр Зайцев

Актеру было 63 года

РЯЗАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Александр Зайцев умер в Рязани. Он тяжело болел, сообщили во вторник в группе Рязанского театра драмы в соцсети "ВКонтакте".

"В нашем театральном доме горе: 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Александрович Зайцев, - говорится в сообщении. - С 1980 года вся его творческая жизнь связана с Рязанским театром драмы. Он относился к той категории артистов, на которых режиссеры ставят спектакли".

В театре напомнили наиболее выдающиеся роли Зайцева: Лир в спектакле "Король Лир", Андрей Соколов в "Судьбе человека", Клавдий в "Гамлете", Ахов в спектакле "Не все коту масленица".

Зайцев многократно избирался в правление рязанского отделения Союза театральных деятелей, был его председателем.

За заслуги в развитии театрального искусства он награжден почетной грамотой губернатора Рязанской области, почетными знаками "За наивысшие достижения", "За заслуги перед Рязанской областью". Почти все его роли были отмечены на различных театральных фестивалях.