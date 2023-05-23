"Спасская башня" открыла набор добровольцев для проведения и организации фестиваля

Им будет необходимо пройти обучение, а также иметь возможность поучаствовать как минимум в пяти из десяти дней фестиваля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Некоммерческая организация "Союз волонтеров" объявила набор добровольцев для проведения международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщили ТАСС во вторник в дирекции фестиваля.

"Приглашаем волонтеров Москвы принять участие в организации и проведении фестиваля "Спасская башня". Помощь волонтеров необходима на четырех функциональных направлениях: КПП (контрольно-пропускные пункты), навигация на площадке, рассадка на трибунах, пресс-центр", - отметили в дирекции.

Добровольцы должны быть коммуникабельны и стрессоустойчивы, им обязательно нужно будет пройти обучение в преддверии фестиваля в августе, а также иметь возможность поучаствовать как минимум в пяти из десяти дней фестиваля.

"Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади. Помощь в организации и проведении фестиваля оказывает "Союз волонтеров" - некоммерческая организация, нацеленная на поддержку и развитие добровольческого движения в столице.

В 2022 году "Спасская башня" отпраздновала 15-летие. За это время фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Его зрителями стали более 860 тыс. человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 млн человек. Традиционно несколько тысяч билетов на представления в рамках фестиваля распространяются среди социально незащищенных групп населения, а также учреждений дошкольного и школьного образования Москвы, Подмосковья и других регионов России.