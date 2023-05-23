23 мая, 09:23

В Китае летом пройдут Дни российского кино

Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что 2-3 июня Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит у Великой Китайской стены

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Дни российского кино пройдут в Китае в онлайн- и офлайн-форматах в июле и августе. Об этом сообщила во вторник министр культуры России Ольга Любимова.

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"Дни российского кино пройдут в КНР в онлайн-формате (10-31 июля), очно в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ в августе", - написала она в своем Telegram-канале по случаю визита в Шанхай на Российско-китайский бизнес-форум.

По словам министра, в рамках развития сотрудничества России и Китая запланировано участие китайских артистов в XVI Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова, а 2-3 июня Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит у Великой Китайской стены. "Китайская публика еще ближе познакомится с богатством нашей культуры, а жители России - с обычаями и традициями КНР", - добавила министр. 

Теги:
РоссияКитайЛюбимова, Ольга Борисовна
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