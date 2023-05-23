В Екатеринбурге открылась региональная программа фестиваля "Золотая маска"

Первым зрители увидят постановку "Сирано де Бержерак" Московского художественного театра имени Чехова, также в рамках мероприятия 24 мая в городе пройдет творческая встреча с заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Спектакль "Сирано де Бержерак" Московского художественного театра имени Чехова откроет региональную программу фестиваля "Золотая маска" в Свердловской области. В 2023 году помимо Екатеринбурга спектакли фестиваля будут также представлены в Нижнем Тагиле, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель министра культуры региона Сергей Радченко.

"В этом году к Екатеринбургу подключается Нижний Тагил - "Золотая маска" привезет свои спектакли и в этот город. В этом году Московский художественный театр [представит постановку] , <…> жители Свердловской области увидят спектакли пушкинского театра (Театра имени Пушкина - прим. ТАСС) и Александринского театра", - сказал он.

Руководитель региональной программы фестиваля "Золотая Маска" Наталья Яневская отметила, что фестиваль побывает в этом году в 13 городах России. "Екатеринбург в этой географии самый первый, мы приехали к вам сразу после фестиваля, после окончания конкурсной программы. Наша программа традиционно разрежена на несколько месяцев: мы также вернемся к вам в июне со спектаклем Льва Абрамовича Додина "Братья Карамазовы", <…> и традиционно мы вернемся в Екатеринбург осенью - сейчас мы выбираем площадку для показа спектакля, чуть позже объявим название, площадку и даты. Также в ноябре мы вернемся в Свердловскую область, в Нижний Тагил, покажем два совершенно замечательных [спектакля] - мюзикл театра "Приют комедианта" "Дорогой мистер Смит" в постановке Алексея Франдетти, <…> легендарный спектакль московского театра "Мастерская Петра Фоменко" "Волки и овцы", - рассказала Яневская.

Во вторник зритель увидит спектакль "Сирано де Бержерак". "Я его очень люблю, мне кажется, что этот спектакль - такое событие в театральном мире. Как-то молодым режиссером совершенно с другой стороны увиденный. Мне вдвойне приятно, что я играю на сцене со своими учениками", - поделился заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

Также 24 мая в Екатеринбурге в рамках фестивальной программы пройдет творческая встреча с Золотовицким.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ. Региональная программа фестиваля проходит при поддержке Минкультуры РФ.