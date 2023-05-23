Более 700 археологических площадок планируется развернуть в Москве в 2023 году

В этом году уже было обнаружено, обработано, отреставрировано и готовится к передаче в музейные фонды более 200 предметов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сезон археологических работ начинается в Москве, планируется развернуть свыше 700 площадок. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Буквально на днях начинается археологический сезон 2023 года, он обещает быть очень интересным. Всего в работах московских археологов в этом году планируется более 700 площадок, это достаточно весомая цифра. <…> В прошлом году под различными археологическими работами, изысканиями, наблюдениями, разведками, раскопками была территория Москвы более 10 тыс. кв. м, и в этом году эти 700 площадок, я думаю, что дадут нам не меньше результатов", - сказал Емельянов.

Он уточнил, что за последние 12 в столице развернуты масштабные археологические раскопки и исследования, обнаружено порядка 90 тыс. археологических предметов, каждый из которых прошел камеральную обработку и реставрацию, после чего передан в музейные фонды столицы. "В числе этих предметов только за последние 4 года обнаружено более 30 тыс. предметов, из которых более 4 тыс. - это находки 2022 и 2021 годов", - сказал глава департамента.

По его словам, в этом году уже было обнаружено, обработано, отреставрировано и готовится к передаче в музейные фонды более 200 предметов.