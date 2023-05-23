В Новосибирске в рамках "Библионочи" впервые пройдет литературная дискотека

В программу мероприятия также вошли лекции о жанре фэнтези и корейских дорамах, конкурс косплея и танцевальный мастер-класс от кейпоп-школы

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Дискотека, на которой все песни будут иметь литературные отсылки, впервые пройдет на площадке крупнейшей в Сибири Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН в рамках "Библионочи" в Новосибирске. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС замдиректора учреждения Антон Веселов.

"Большая библиотека ждет 4-5 тыс. активных горожан, которые готовы открывать, играть, веселиться. Наша "Библионочь" начнется с лекции, а завершится литературной дискотекой. Это дискотека, в которой все песни имеют литературные отсылки - от Лавкрафта до Михаила Булгакова", - сказал Веселов, добавив, что подобное мероприятие пройдет в учреждении впервые.

Программа "Библионочи" в ГПНТБ начнется с лекции о жанре фэнтези. Кроме этого, на площадке библиотеки состоится конкурс косплея, танцевальный мастер-класс от кейпоп-школы, лекция о корейских дорамах. На крыльце ГПНТБ будет организовано исполнение рок-композиций и песен из советских фильмов. Как сообщил замминистра культуры региона Евгений Сазонов, помимо "Библионочи" в области предусмотрен также формат для детских библиотек - "Библиосумерки". "Для юной аудитории предусмотрена большая программа познавательных мероприятий, в числе которых квизы, квесты, интеллектуальные игры, викторины. С каждым годом акция "Библионочь" набирает все большую популярность у читателей: так, в последние годы ее участниками становятся до 30 тыс. жителей и гостей региона", - отметил Сазонов.

В этом году "Библионочь" в Новосибирской области пройдет под слоганом "Читаем вместе". Всего в общей афише - более 300 событий. Жители и гости региона смогут принять участие в специальной программе, которая включает мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и блогерами, поэтические чтения и литературные марафоны.