Памятник Михаилу Глузу открыли на Востряковском кладбище

В "Ленкоме" сообщили, что памятник установили на средства друзей, членов Комитета по увековечению памяти М. С. Глуза, Международного театрального фонда им. Е. П. Леонова при содействии Федерации еврейских общин России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Церемония открытия памятника народному артисту РФ, композитору, дирижеру, певцу Михаилу Глузу (1951-2021), в частности, написавшему музыку к спектаклю "Поминальная молитва" в "Ленкоме", прошла во вторник на Востряковском (Южном) иудейском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Когда мы думали об образном решении этого памятника, нам хотелось отразить все многообразие личности Михаила Семеновича, его деятельности - композиторской, продюсерской, общественно-просветительской, исполнительской. Конечно, невозможно не запомнить его удивительный голос, его тембр, его манеру исполнения, вокально-исполнительскую интонацию, благодаря которым он мог бы стать звездой мировой величины на эстраде. Но он выбрал иной путь. И несмотря на все многообразие его деятельности, именно музыка является главным отражением его души", - открыла церемонию руководитель литературно-драматургической части театра "Ленком Марка Захарова", помощник директора по творческим вопросам Ирина Горюнова.

Она отметила, что композитор написал огромное количество произведений - симфонических, произведений для театра, кино и эстрады - а частью его образа был рояль. "Он очень любил инструмент, выступал за ним, работал за ним, коллекционировал рояли (от самых маленьких до настоящих), поэтому в центре этой композиции, в основе ее - рояль и черно-белые клавиши, как сама жизнь", - сказала Горюнова, добавив, что также в композицию включены символы, которые были святы для композитора - звезда Давида и семисвечник.

В свою очередь директор "Ленкома" Марк Варшавер назвал Михаила Глуза гениальным композитором, отметил его уникальность в творчестве и прекрасные человеческие качества. Он сообщил, что установка памятника - это заслуга Ирины Горюновой. "Этот памятник, безусловно, - ее рук дело", - сказал Варшавер.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал, что Михаил Глуз был первым руководителем ФЕОР, его старшим товарищем и другом, а кроме того, "мерилом морали, совести, принципов еврейства". "Он был, безусловно, не только частью еврейской культуры, а частью общей российской культуры и мировой культуры. Я бы сказал, что он был одним из ярчайших звезд на небосклоне культуры во всем мире", - заявил Борода.

Как сообщили в "Ленкоме", памятник установлен на средства друзей, членов Комитета по увековечению памяти М. С. Глуза, Международного театрального фонда им. Е. П. Леонова при содействии Федерации еврейских общин России. "Михаил Глуз внес значительный вклад в многонациональную культуру России, укрепление межнациональных связей и международного культурного сотрудничества", - отметили в пресс-службе "Ленкома".

О композиторе

Михаил Глуз - российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ (1996). Написал музыку к спектаклям, фильмам и балетам, в частности, он автор мюзиклов "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением", музыки к постановке "Поминальная молитва". Музыкальный (1977-1984) и художественный (1984-1991) руководитель Камерного еврейского музыкального театра, создатель и генеральный директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса (1989-2021). Был первым президентом ФЕОР (1999-2005), выступил руководителем десятков международных и российских культурных программ, фестивалей и проектов. Был кавалером Орденов "За заслуги перед Отечеством", Почета, других государственных и общественных наград.