Обновленную уличную галерею граффити открыли у Курского вокзала в Москве

Выставка "Община: партнерство - коллективность - утопия" продлится до 31 июля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. На стене вдоль железнодорожных путей между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической улице появились новые граффити. Об этом сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выставка "Община: партнерство - коллективность - утопия" продлится до 31 июля, после чего проект уличная галерея НЕТСТЕН обновит экспозицию, сообщали ранее в пресс-службе Москомархитектуры.

"Сегодня открыли "НЕТСТЕН" - третий совместный проект Москомархитектуры и "Винзавода" (центр современного искусства - прим. ТАСС). Новая выставка уличной галереи "НЕТСТЕН" стала тизером IV Биеннале уличного искусства "АРТМОССФЕРА", которая откроется 31 мая и впервые выйдет в город", - написал Кузнецов.

Он также отметил, что паблик-арт - это важное дополнение городского дизайна, способ культурного выражения художников, которые таким образом коммуницируют с людьми.

"Москва очень насыщена разными культурами и конфессиями, массами разнообразных сообществ, в таких городах должно быть много уличного искусства на самые разные темы. В перспективе мы бы хотели, чтобы его было еще больше - именно поэтому мы выступаем партнерами Биеннале современного искусства. Паблик-арт - очень примиряющее явление, оно учит толерантности, взаимопониманию, эмпатии, любви", - добавил главный архитектор Москвы.

По его словам, город постоянно в поиске интересных художников, готовых проявить себя. "Паблик-арт должен быть качественным и ярким, поэтому стараемся создавать здоровую конкуренцию, подбирать квалифицированных экспертов, которые могут дать толковое мнение о той или иной работе. Нам хочется, чтобы произведения были любимыми, нравились горожанам. При этом они не должны быть вечными. Мне, например, нравится, когда искусство меняется и постоянно обновляется", - заключил Кузнецов.