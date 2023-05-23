Эрмитаж подготовил выставку о развитии "русского стиля" в искусстве

Экспозиция откроется для посетителей 24 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил более 100 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на выставке, посвященной формированию русского стиля в культуре XIX - начала XX века. Выставка откроется для посетителей 24 мая и будет действовать почти год, до 13 мая 2024 года, сообщили во вторник в пресс-службе музея.

"Экспозиция, посвященная основным этапам развития "русского стиля" организована в Государственном Эрмитаже впервые. В ее состав включены как живописные произведения, так и разнообразные изделия декоративно-прикладного искусства, изготовленные мастерами ведущих предприятий, высших учебных заведений и художественных центров России XIX - начала XX века. Ряд экспонатов показаны на выставке впервые. Выставка дает наглядное представление о том, как менялась творческая интерпретация "русского стиля" в понимании мастеров эпохи историзма и модерна", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли произведения живописи и графики, предметы мебели, изделия из фарфора, стекла, металла, дерева, серебра, а также костюмы и ткани, в том числе наряды участников знаменитого бала 1903 года в Зимнем дворце, посвященного Московской Руси и времени правления царя Алексея Михайловича. На всех участниках этого грандиозного праздника были "русские костюмы XVII века", специально созданные выдающимися художниками и лучшими портными-модельерами.

Идеологической основой "русского стиля" стал известный постулат "Православие, самодержавие, народность", вышедший из Теории официальной народности, сформулированной министром народного просвещения Сергеем Уваровым в 1833 году при Николае I, поощрявшем освоение национального наследия. Этот патриотический посыл нашел логическое продолжение при всех последующих императорах, но манера интерпретации "русской темы" менялась под влиянием различных социально-политических событий. От произведений с фольклорной атрибутикой художники постепенно перешли к созданию обобщенных образов, овеянных национальной романтикой.

"Выставка насыщена красотой и содержанием. Ее глубинный смысл - рассказ о русификации русской культуры как части русификации Российской империи и реакции на культурный настрой эпохи Петра и Екатерины", - привели в пресс-службе слова генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.