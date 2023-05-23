Посадский дом XVIII века в Печорах отреставрируют и перенесут на новое место

Некоторые элементы придется изготавливать заново, сообщил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик

ТАСС, 23 мая. Объект культурного наследия федерального значения Посадский дом начала XVIII века, он же Дом стрельца, в Печорах Псковской области планируют отреставрировать и перенести на новое место. Об этом сообщил во вторник генеральный директор АНО "Возрождение объектов культурного наследия Пскова" Денис Василенко во время пресс-конференции "Реставрационные и ремонтные работы на культурных объектах Псковской области".

"Один дом дошел до наших дней, <...> много утрат. Хотим его полностью отреставрировать, чтобы это был действующий музей, куда можно зайти. Есть предложение, и общественность нас поддерживает, перенести его. В Печорах по крайне мере планируется сделать музейный квартал <...> и, соответственно, перенести на это место этот дом, чтобы он был посещаемым", - отметил Василенко.

Также председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик сообщил, что дом - это разборная конструкция, при переносе и реставрации некоторые элементы придется изготавливать заново. По его словам, для осуществления планов по переносу памятника региональные власти планируют обратиться в Минкультуры РФ.

"Если Минкульт нас поддержит, то в 2024 году мы реализуем эту тему", - сказал Нэдик.