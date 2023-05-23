Посадский дом XVIII века в Печорах отреставрируют и перенесут на новое место

ТАСС, 23 мая. Объект культурного наследия федерального значения Посадский дом начала XVIII века, он же Дом стрельца, в Печорах Псковской области планируют отреставрировать и перенести на новое место. Об этом сообщил во вторник генеральный директор АНО "Возрождение объектов культурного наследия Пскова" Денис Василенко во время пресс-конференции "Реставрационные и ремонтные работы на культурных объектах Псковской области".
"Один дом дошел до наших дней, <...> много утрат. Хотим его полностью отреставрировать, чтобы это был действующий музей, куда можно зайти. Есть предложение, и общественность нас поддерживает, перенести его. В Печорах по крайне мере планируется сделать музейный квартал <...> и, соответственно, перенести на это место этот дом, чтобы он был посещаемым", - отметил Василенко.
Также председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик сообщил, что дом - это разборная конструкция, при переносе и реставрации некоторые элементы придется изготавливать заново. По его словам, для осуществления планов по переносу памятника региональные власти планируют обратиться в Минкультуры РФ.
"Если Минкульт нас поддержит, то в 2024 году мы реализуем эту тему", - сказал Нэдик.