Финалистами IX сезона фестиваля поэзии "Филатов Фест" стали 12 человек

В дирекции фестиваля рассказали, что в 2023 году поступило более 2,3 тыс. заявок, что стало рекордом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Организаторы Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" назвали имена финалистов IX сезона. В финал вышли 12 поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Армавира, Липецка и других городов, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля во вторник.

"Имена финалистов - Егор Сергеев (Петрозаводск), Софья Юдина (Химки), Константин Комаров (Екатеринбург), Полина Кондратенко (Санкт-Петербург), Анастасия Картавцева (Елец), Дмитрий Терентьев (Нижний Новгород), Анна Подкорытова (Челябинск), Елизавета Евстигнеева (Москва), Екатерина Годвер (Москва), Стефания Данилова (Санкт-Петербург), Ксения Аксёнова (Липецк) и Дмитрий Кравченко (Армавир)", - сообщили организаторы "Филатов Феста".

Финал фестиваля состоится 29 мая в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной в Москве. Победителя "Филатов Феста" определит жюри, в состав которого вошли поэты и писатели Игорь Караулов, Мария Ватутина, Александр Шаганов, Константин Кедров, Дмитрий Воденников, Максим Замшев, Александр Вулых. Бессменным председателем жюри является российский писатель и историк, поэт Игорь Волгин.

В дирекции "Филатов Феста" отметили, что в этом году на участие в фестивале поступило более 2,3 тыс. заявок, что стало рекордом. Победитель получит денежный приз в 1 млн рублей. Кроме того, на стихи победителя и обладателя приза зрительских симпатий снимут профессиональные видеоклипы, издательский дом "Зебра Е" выпустит сборники их стихов, а самих лауреатов примут в Союз литераторов РФ без вступительного взноса. Также победители получат возможность принять без отбора участие в работе арт-кластера "Таврида".

Всероссийский фестиваль молодой поэзии посвящен памяти актера, режиссера, драматурга и поэта Леонида Филатова (1946-2003). Фестиваль основан в 2014 году поэтом и режиссёром Владом Маленко и призван привлечь внимание к культурному наследию Филатова, а также "стать движущей силой, направленной на выявление молодых талантливых поэтов во всех регионах России". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.