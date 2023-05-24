Петербургскому музыкальному театру присвоили имя Федора Шаляпина

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Беглов, переименование учреждения приурочили к 150-летию со дня рождения оперного певца

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Театр "Мюзик-холл" в Санкт-Петербурге официально переименован в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. Постановление об этом подписано губернатором города Александром Бегловым, сообщила в среду пресс-служба петербургской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О присвоении Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению культуры "Музыкальный театр" имени Ф. И. Шаляпина". Жизнь выдающегося деятеля культуры, оперного и камерного певца Федора Шаляпина тесно связана с городом на Неве. Шаляпин выступал в том числе в Оперном зале Народного дома императора Николая II, в котором сейчас располагается театр, теперь носящий его имя", - говорится в сообщении.

Переименование приурочено к 150-летию со дня рождения оперного певца. Перед зданием театра на территории Александровского парка установлен закладной камень памятника Шаляпину. Федор Шаляпин (1873 - 1938) - стал известен как обладатель уникального баса, исполнитель русских народных песен. Он был солистом Большого, Мариинского театра, пел в Метрополитен-опера. Творчество Шаляпина получило признание не только в России, но и за ее пределами.

Руководство петербургского театра ранее сообщало, что идея переименовать театр существовала уже очень давно, поскольку нынешнее название "Мюзик-холл" давно устарело и не соответствует содержанию репертуара. Театр обновляется полностью, с марта ведется его реконструкция, которую планируется завершить в 2026 году.

После реконструкции театр будет оформлен в стиле ар-деко, в большом зале установят кинетическую люстру, которая будет выдвигаться. Подкупольное пространство, где сейчас технический этаж, станет репетиционной. В зале "Красный бархат" будут проходить творческие встречи и конференции, зал "Синий бархат" с эстрадой станет также гостевым пространством с клубной атмосферой - для встреч с журналистами и автограф-сессий. Общая стоимость реконструкции превышает 4,5 млрд рублей.