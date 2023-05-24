Любимова сообщила, что "Ночь музеев - 2023" посетили 2,1 млн человек

По словам министра культуры, в рамках акции прошло более 1 300 мероприятий

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мероприятия в рамках акции "Ночь музеев - 2023", которая прошла 20 мая, посетили 2,1 млн человек. Об этом в среду в официальном Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"В этом году в рамках акции прошло более 1 300 мероприятий. Музеи менялись площадками, проводили выставки, мастер-классы, концерты. И конечно, благодаря этому количество посетителей выросло", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что в 2023 году федеральные музеи в ночь акции приняли больше посетителей, чем в прошлом году. "Федеральные музеи посетили 376 980 человек, что больше, чем в 2022-м - 369 717", - прокомментировала Любимова.

Министр поделилась статистикой посещаемости музеев России 20 мая. "Например, в Музее Победы и его филиалах побывало более 12 500 человек, "Херсонесе Таврическом" - 10 000, Музее обороны Севастополя - 9 000, РЭМ - почти 2 000, Музее истории религии - 2 250 (самый высокий показатель в рамках акции за последние 4 года), Музее имени А. Н. Радищева - 8 000", - уточнила Любимова.

В акции в 2023 году приняли участие представители дипломатических миссий Индии, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Катара, Ливана, Камбоджи, Монголии, Туркменистана и других государств. Помимо офлайн-мероприятий, были организованы 49 онлайн-трансляции на портале "Культура.РФ", во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", к которым присоединились более 2,1 млн человек.

Международный день музеев ежегодно отмечают во всем мире 18 мая. Впервые акция, приуроченная к празднику, состоялась в 1997 году в Берлине. В 2023 году в "Ночи музеев" приняло участие около 150 стран.