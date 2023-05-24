Путин поприветствовал участников Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова

Президент отметил, что в этом году фестиваль посвящен памяти Валерия Шадрина, его основателя и бессменного руководителя

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Убежден, что нынешний фестиваль пройдет успешно, представит москвичам и гостям российской столицы богатую, насыщенную программу, познакомит с лучшими сценическими постановками ведущих театральных и хореографических коллективов из разных стран. И конечно, площадка фестиваля всегда интересные встречи и яркие, незабываемые эмоции", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в этом году фестиваль посвящен памяти Валерия Шадрина, его основателя и бессменного руководителя. "Во многом благодаря его неутомимому подвижничеству и неиссякаемой творческой энергии ваш поистине уникальный проект на протяжении 30 лет служит развитию и популяризации великих традиций отечественного и мирового театрального искусства, укреплению профессиональных и дружеских контактов", - подчеркнул он.

XVI Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова пройдет 24 мая - 8 октября.