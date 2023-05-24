Артисты ведущих театров России выступят на фестивале оперной музыки "Дыхание Байкала"

В том числе участниками мероприятия станут солист Мариинского театра Савва Хастаев, артистка Большого театра Ирина Макарова и вокалист из Монголии Эрдэнэ Очирсайхан

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Шестеро солистов ведущих российских театров и вокалист из Монголии стали участниками XII Международного фестиваля оперной музыки "Дыхание Байкала", который открылся в Иркутске в среду. В частности, выступят солист Мариинского театра Савва Хастаев и артистка Большого театра Ирина Макарова, впервые приехавшая в Иркутск, сообщила ТАСС министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

"Фестивали оперной музыки, которые есть в Иркутске, это "Дыхание Байкала" и фестиваль русской оперы, занимают особое место в культурной повестке Приангарья среди брендовых мероприятий Иркутской области. Да, у нас нет театра оперы, но у нас есть два фестиваля, которые позволяют ценителям и любителям оперной музыки прикоснуться к шедеврам. Традиционно программа фестиваля составлена так, чтобы и в день открытия, и в день закрытия мы смогли услышать самые лучшие произведения в исполнении именитых гостей. И каждый год к нам приезжают солисты из ведущих театров. В этом году в их числе Ирина Макарова, которая впервые в Иркутске, а также Савва Хастаев, который уже неоднократно у нас была, его любят, его ждут", - сказала Полунина.

Участниками фестиваля также стали артисты Центра оперного пения Галины Вишневской, Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Специальный гость - вокалист из Монголии Эрдэнэ Очирсайхан, который является лауреатом нескольких международных конкурсов. Артисты выступят совместно с губернаторским симфоническим оркестром Иркутской области, для зрителей прозвучат арии из опер и вокальные произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Верди и других знаменитых композиторов.

В программе фестиваля также концерт камерной музыки, опера Клода Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда" в вариации губернаторского симфонического оркестра. Как рассказал журналистам его главный дирижер Илмар Лапиньш, главным отличием будет то, что опера не закончится смертью влюбленных героев. Они продолжат дальше идти по жизни вместе. Опера будет представлена как театрализованная постановка с костюмами и декорациями.

Завершится фестиваль "Дыхание Байкала" 28 мая.

О фестивале русской оперы

Как рассказала ТАСС Олеся Полунина, летом в Иркутской области также состоится фестиваль русской оперы. Его программа еще готовится, однако уже известно, что гостями фестиваля станут артисты государственной академической хоровой капеллы имени А. А. Юрлова - одного из крупнейших и старейших в России хоровых коллективов. В их исполнении прозвучит первая опера Сергея Рахманинова "Алеко".

Фестиваль русской оперы состоится в Иркутской области в третий раз. В прошлые годы его проводили на площадке музея под открытым небом "Тальцы" на берегу Ангары, а декорациями для оперных спектаклей стал Илимский острог - самая старая в мире сохранившаяся деревянная крепость.