Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы "Ария" Валерию Кипелову. Документ опубликован в среду.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <…> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, город Москва", - говорится в одном из разделов указа.

Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года, с 1970-х годах выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА "Поющие сердца" сформировал группу "Ария". С 2002 года - руководитель и вокалист группы "Кипелов".

Кроме того, звания заслуженных артистов РФ удостоены актриса Театра имени Маяковского Наталия Филиппова, артист Театра имени Моссовета Дмитрий Щербина, актриса Московского театра имени Гоголя Ирина Выборнова. Артист Театра имени Маяковского Александр Андриенко награжден орденом Дружбы, а актриса МХТ имени Чехова Ольга Яковлева получила орден "За заслуги в культуре и искусстве".