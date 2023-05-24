В Дагестане презентовали сайт с наиболее полной информацией о Расуле Гамзатове

Также портал генерирует произведения в стиле поэта

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Сайт, посвященный народному поэту Расулу Гамзатову, презентовали в среду на образовательном форуме для региональных журналистов "Инфорум" в Махачкале, передает корреспондент ТАСС. На портале размещена самая большая база информации о поэте, также он генерирует произведения в стиле Гамзатова.

"Начну с того, что мы сейчас уже смогли достигнуть - это самая большая база всего, что есть в интернете и нет в интернете, которую мы начали отцифровывать с начала года. <…> Сайт называется nashrasul.ru. <…> Язык сайта можно перевести на английский, арабский и японский", - сообщил во время презентации руководитель регионального института развития новых медиа Мухтар Амиров.

По его словам, на платформе можно увидеть афишу мероприятий, которые пройдут в регионе в честь юбилея поэта. В разделе "Воспоминания" посетители сайта могут ознакомиться с интервью и высказываниями известных людей, которые были знакомы с поэтом, среди них глава Дагестана Сергей Меликов, киргизский писатель Чингиз Айтматов и народная поэтесса Фазу Алиева. Кроме того, сайт оснастили нейросетью. "Искусственный интеллект обучили тому, что сайт каждый день генерирует произведения в стиле Расула Гамзатова", - добавил Амиров.

Организаторы планируют также разместить на сайте видеоэкскурссии по знаковым местам, связанным с Гамзатовым, подкасты и другой развлекательный контент, посвященный поэту.

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", был опубликован 1 июля 2021 года.