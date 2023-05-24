Узбекистан заявил о выходе культурного сотрудничества с РФ на новый качественный уровень

Министр культуры и туризма страны Озодбек Назарбеков напомнил, что в 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошли Дни культуры Узбекистана и Дни узбекского кино

ТАШКЕНТ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудничество Узбекистана и России в области культуры в последние годы по некоторым направлениям вышло на новый качественный уровень. Об этом в Ташкенте заявил министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков на заседании узбекско-российской подкомиссии по культуре.

"В последние годы отношения между ведущими театрами, музеями, высшими учебными заведениями в сфере культуры вышли на новый качественный уровень", - приводит его слова в среду пресс-служба министерства культуры. По оценке министра, "значительно расширяются отношения сотрудничества <...> в области культуры, искусства, театра, кинематографии и других областях культурно-гуманитарной сферы".

Назарбеков, в частности, напомнил, что в 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошли Дни культуры Узбекистана и Дни узбекского кино.

Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, чьи слова приводит пресс-служба посольства России в Ташкенте, в свою очередь отметила, что стороны "реализовали множество ярких совместных проектов во всех сферах культуры", впереди у России и Узбекистана "большие планы". По данным российского диппредставительства, на заседании подкомиссии обсудили итоги совместных проектов, сотрудничество в сфере кинопроизводства и планы проведения обменных мероприятий.

В воскресенье в столице Узбекистана открылся фестиваль "Русские сезоны", в рамках которого в течение года в стране пройдет более 20 культурных мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.